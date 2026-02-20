Шахматы или видеоигры: что делает человека умнее?
Особенно строгие родители нередко говорят детям, что игры — пустая трата времени, которое лучше потратить на что-нибудь полезное. Но наука с этим не согласна: на самом деле, видеоигры и настольные игры способны приносить пользу как детям, так и взрослым. Портал popsci.com рассказал, как.
Многие классические настольные игры, такие как шахматы, го или шашки, мотивируют игроков продумывать свои решения на несколько ходов вперед. Ментальные навыки, позволяющие людям решать проблемы, принимать решения и разбираться в комплексных ситуациях — ключевые компоненты нашей исполнительной функции.
Научная работа, недавно опубликованная на платформе PLOS One, выдвинула гипотезу, что, хотя настольные игры оказывают позитивный эффект на мозг человека, у видеоигр этот эффект может быть более выраженным. Одна из причин в том, что видеоигры требуют от человека одновременной обработки нескольких потоков информации, а также адаптации в реальном времени. Игрокам приходится осваивать новые системы и преодолевать новые сложности, что заставляет нестандартно мыслить и изучать проблемы под разными углами.
Что важно, разные игры помогают развивать разные сферы интеллекта. Например, игры, делающие акцент на кооперацию, такие как Animal Crossing, Minecraft и различные MMORPG, идут на пользу социальному интеллекту — при условии, что человек играет в них с другими людьми.
Ролевые игры, позволяющие управлять персонажами в вымышленных мерах, обычно предлагают игроку читать плотный, экспрессивный литературный текст, что полезно для лингвистического интеллекта. А игры, где требуется возводить или управлять какими-либо базами или империями, вроде 4Х-стратегий, развивают логический и пространственный интеллект. Даже игры в виртуальной реальности, такие как Beat Saber, полезны — они помогают отточить кинестетический интеллект, или координацию движений.
Для детей видеоигры могут стать мощным обучающим инструментом, поскольку им проще втянуться в процесс, если занятия будут увлекательными. Масштабное исследование, в котором приняли участие более 500 учеников начальной школы, обнаружило, что те, кто играли в современные настольные игры, быстрее адаптировались к новой информации. Они также лучше читали и считали по сравнению с теми, кто посещал обычные уроки.
Но когнитивная польза игр не ограничена одними лишь детьми. Взрослым тоже полезно пробовать новые вещи и решать проблемы; любая умственная стимуляция замедляет возрастное снижение интеллектуальных способностей. Есть целый ряд исследований, показавших, что люди постарше, увлекающиеся настольными играми, обладают лучшей памятью, внимательностью и исполнительной функцией мозга.
Конечно, подобные эффекты актуальны при условии, что игра подходит игроку по возрасту. Слишком легкие игры могут наскучить людям постарше, а слишком сложные — утомить детей. Однако последние могут достаточно быстро овладевать сложными играми, причем в достаточно юном возрасте. Трехлетний ребенок из Индии, Сарвагья Кушваха, недавно добился шахматного рейтинга в 1600 Эло — примерно той же цифры достигают взрослые игроки-любители.
Другими словами, игры не делают человека умнее, но однозначно поддерживают мозг в хорошей форме. Разные игры помогают оттачивать разные навыки, пусть у видеоигр и есть преимущество из-за того, что они требуют более гибкого и быстрого мышления.