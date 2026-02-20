Шахматы или видеоигры: что делает человека умнее?

Особенно строгие родители нередко говорят детям, что игры — пустая трата времени, которое лучше потратить на что-нибудь полезное. Но наука с этим не согласна: на самом деле, видеоигры и настольные игры способны приносить пользу как детям, так и взрослым. Портал popsci.com рассказал, как.

© Unsplash

Многие классические настольные игры, такие как шахматы, го или шашки, мотивируют игроков продумывать свои решения на несколько ходов вперед. Ментальные навыки, позволяющие людям решать проблемы, принимать решения и разбираться в комплексных ситуациях — ключевые компоненты нашей исполнительной функции.

Научная работа, недавно опубликованная на платформе PLOS One, выдвинула гипотезу, что, хотя настольные игры оказывают позитивный эффект на мозг человека, у видеоигр этот эффект может быть более выраженным. Одна из причин в том, что видеоигры требуют от человека одновременной обработки нескольких потоков информации, а также адаптации в реальном времени. Игрокам приходится осваивать новые системы и преодолевать новые сложности, что заставляет нестандартно мыслить и изучать проблемы под разными углами.

Что важно, разные игры помогают развивать разные сферы интеллекта. Например, игры, делающие акцент на кооперацию, такие как Animal Crossing, Minecraft и различные MMORPG, идут на пользу социальному интеллекту — при условии, что человек играет в них с другими людьми.

Ролевые игры, позволяющие управлять персонажами в вымышленных мерах, обычно предлагают игроку читать плотный, экспрессивный литературный текст, что полезно для лингвистического интеллекта. А игры, где требуется возводить или управлять какими-либо базами или империями, вроде 4Х-стратегий, развивают логический и пространственный интеллект. Даже игры в виртуальной реальности, такие как Beat Saber, полезны — они помогают отточить кинестетический интеллект, или координацию движений.

Для детей видеоигры могут стать мощным обучающим инструментом, поскольку им проще втянуться в процесс, если занятия будут увлекательными. Масштабное исследование, в котором приняли участие более 500 учеников начальной школы, обнаружило, что те, кто играли в современные настольные игры, быстрее адаптировались к новой информации. Они также лучше читали и считали по сравнению с теми, кто посещал обычные уроки.

Но когнитивная польза игр не ограничена одними лишь детьми. Взрослым тоже полезно пробовать новые вещи и решать проблемы; любая умственная стимуляция замедляет возрастное снижение интеллектуальных способностей. Есть целый ряд исследований, показавших, что люди постарше, увлекающиеся настольными играми, обладают лучшей памятью, внимательностью и исполнительной функцией мозга.

Конечно, подобные эффекты актуальны при условии, что игра подходит игроку по возрасту. Слишком легкие игры могут наскучить людям постарше, а слишком сложные — утомить детей. Однако последние могут достаточно быстро овладевать сложными играми, причем в достаточно юном возрасте. Трехлетний ребенок из Индии, Сарвагья Кушваха, недавно добился шахматного рейтинга в 1600 Эло — примерно той же цифры достигают взрослые игроки-любители.

Другими словами, игры не делают человека умнее, но однозначно поддерживают мозг в хорошей форме. Разные игры помогают оттачивать разные навыки, пусть у видеоигр и есть преимущество из-за того, что они требуют более гибкого и быстрого мышления.