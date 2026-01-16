iPhone 18 Pro и iPhone Fold получат энергоэффективный процессор

Флагманские смартфоны Apple следующего поколения – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Fold – получат новый чип A20 Pro, который обеспечит до 30% лучшую энергоэффективность по сравнению с текущим поколением. Об этом, как пишет MacRumors, сообщил отраслевой аналитик Джефф Пу в записке для инвесторов.

По его данным, все три премиальные модели дебютируют осенью, тогда как базовый iPhone 18 и более доступный iPhone 18e в рамках новой стратегии раздельного запуска выйдут только весной 2027 года. Ключевой особенностью A20 Pro станет использование 2-нм техпроцесса N2 от TSMC, который, как ожидается, обеспечит прирост производительности до 15% и заметное снижение энергопотребления в 30% по сравнению с чипами A19.

Кроме того, A20 Pro будет выпускаться с применением технологии Wafer-Level Multi-Chip Module, при которой оперативная память интегрируется непосредственно на одном кристалле с центральным, графическим и нейронным процессорами. Такой подход должен повысить быстродействие функций Apple Intelligence, увеличить автономность устройств и сократить размеры самого чипа, освободив пространство внутри корпуса для других компонентов.

Новый техпроцесс также предусматривает внедрение усовершенствованных конденсаторов в системе питания, что, по оценке аналитиков, улучшит стабильность работы, дополнительно повысит производительность и энергоэффективность. Ожидается, что Pro- и Fold-модели будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, 48-мегапиксельными основными камерами и фирменным модемом Apple C2.