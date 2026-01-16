Спрогнозировано сокращение количества магнитных бурь на Земле

К 2030 году количество магнитных бурь на Земле уменьшится из-за снижения солнечной активности.

© NASA

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

«В среднем цикл солнечной активности длится примерно 11 лет. Последний раз особенно сильное снижение было в 2020 году. Тогда за год было 11 дней с бурями из 356 (год был високосный). Очередной минимум магнитных бурь ожидается в 2030 году», – рассказал Богачев.

Он уточнил, что в 2026 году солнечная активность еще продолжает расти. Так, с начала января на Земле уже было зафиксировано три магнитные бури.