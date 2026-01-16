В Госдуме объяснили замедление Telegram

В мессенджере всё ещё есть анонимные каналы с недостоверным и опасным контентом.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«То, что в Telegram сейчас более сложно стало загружать видео — это мягкий намёк Роскомнадзора руководству Telegram о том, что нужно энергичнее взаимодействовать с властью в Российской Федерации и быстрее выполнять те законы, которые приняты в отношении всех мессенджеров. Скорость отклика руководства пока ещё недостаточна. Мы по-прежнему наблюдаем огромное количество анонимных Telegram-каналов, которые продолжают публиковать фейковую, вредную и опасную информацию. Эти каналы собираются в сетки, и эти сетки начинают манипулировать. Сейчас это используется и как финансовый инструмент для манипулирования стоимостью акций. Уже много жалоб от наших граждан, когда они, начитавшись, подчеркну — в анонимных Telegram-каналах, купить какие-то акции, активы, койны, люди теряли деньги. Здесь руководство Telegram отрабатывает плохо».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор частично блокирует Telegram, об этом «Москва 24» сообщил источник на телеком-рынке.