В России вышел ультракомпактный ридер с цветным экраном

Китайский бренд ONYX BOOX пополнил на российском рынке свой модельный ряд ридером Palma 2 Pro.

© ONYX BOOX

Новинка позиционируется как решение ультракомпактного класса - она выполнена в форм-факторе смартфона и оснащена цветным 6,13-дюймовым экраном E Ink Kaleido 3 с соотношением сторон 2:1. Разрешение экрана составляет 824x1648 в черно-белом и 412x824 в цветном режиме.

"Под капотом" 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб для хранения данных, в качестве операционной системы используется Android 15.

Предусмотрены встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, а также слот под SIM-карту для работы мобильного интернета.

Заявлена поддержка стилуса для рукописных заметок и рисунков, но аксессуар в базовой комплектации не предусмотрен - его придется докупать отдельно.

Цена ONYX BOOX Palma 2 Pro в черном и белом цветах - 48 990 руб.