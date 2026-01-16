На Солнце обнаружили дыру жутких размеров: чем она опасна

На Солнце образовалась необычная корональная дыра гигантских размеров, чья форма напоминает перевернутую цифру «1». Как сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и РАН, высота этого образования достигает около одного миллиона километров.

Корональные дыры — области в солнечной атмосфере с пониженной температурой и плотностью — стали доминировать на поверхности Солнца с начала прошлого года, сразу после прохождения пика активности в октябре-декабре 2024-го. Этот сдвиг уже привел к резкому, на 60%, росту количества магнитных бурь.

Ученые отмечают, что тенденция к повышенной солнечной активности не ослабевает. Ожидается, что в 2026 году количество геомагнитных возмущений превысит показатели предыдущего года. Прогноз предполагает, что высокая активность сохранится как минимум до 2028 года, после чего начнется плавный спад, ведущий к следующему солнечному минимуму на рубеже 2029–2030 годов.

В ближайшие два года астрономы-любители смогут чаще наблюдать яркие полярные сияния, которые будут видны даже в средних, более южных широтах, чем обычно.