MediaTek представил новый процессор для смартфонов среднего класса

MediaTek, один из крупнейших конкурентов Qualcomm, представил новый процессор среднего класса под названием Dimensity 8500.

© mobidevices.com

Новый чипсет обеспечивает более высокую производительность и лучшую энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями, что позволяет добиться более плавного игрового процесса.

Особенности

MediaTek Dimensity 8500 основан на 4-нм техпроцессе TSMC N4P и включает восемь ядер Cortex-A725: одно флагманское ядро с тактовой частотой 3,4 ГГц, три оптимизированных для производительности ядра с частотой 3,2 ГГц и четыре энергоэффективных ядра с частотой 2,2 ГГц.

Кроме того, используется графический процессор Mali-G720 MC8. По заявлению производителя, по сравнению с предыдущим поколением производительность CPU увеличилась на 7%, вычислительная мощность GPU выросла на 25%, а энергопотребление снизилось на 20%. Благодаря поддержке памяти LPDDR5X Dimensity 8500 развивает скорость до 9600 Мбит/с, обеспечивая на 12% большую пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением.

Также стоит отметить наличие NPU 880, который обеспечивает функции, основанные на ИИ, такие как перевод в реальном времени и генерация изображений. Процессор совместим с крупными языковыми моделями, а разработчикам доступна поддержка Dimensity AI Development Kit.

Dimensity 8500 поддерживает передовые возможности обработки изображений на основе ИИ, включая коррекцию бликов и отражений. Процессор совместим с расширенными функциями камеры, включая запись видео 4K HDR, а также оснащён модемом 5G со скоростью загрузки до 5,17 ГБит/с. Благодаря технологии UltraSave 3.0+ процессор снижает энергопотребление при работе в сети, продлевая срок службы батареи.

Сроки выхода

Первым смартфоном на базе MediaTek Dimensity 8500 стал Honor Power 2, который уже дебютировал в Китае. Вскоре ожидается ещё одна новинка на базе нового чипсета – Redmi Turbo 5.