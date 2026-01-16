SpaceX отправит в космос спутники с инновационной защитой от мусора

Грузинская компания Atomic-6, специализирующаяся на передовых композитных материалах для экстремальных условий, разработала систему защиты космических аппаратов под названием Space Armor. Эта технология предназначена для предотвращения повреждений от микрометеоритов и орбитального мусора, который движется со скоростью более 7 км/с.

© Naukatv.ru

Первая проверка новых плиток состоится на борту спутника Portal в рамках миссии SpaceX Transporter-18 в октябре 2026 года.

«Компания Portal Space Systems выбрала броневые плитки Space Armor в качестве основной системы защиты от микрометеоритов и орбитального мусора для своих будущих аппаратов. Предстоящий полет позволит подтвердить правильность процедур установки, работоспособность на орбите и готовность к более широкому применению», — заявил генеральный директор Atomic-6 Тревор Смит.

Современная альтернатива щитам Уиппла

Долгие десятилетия стандартной защитой от космического мусора считался экран Уиппла — металлическая конструкция, которая разрушает поступающие частицы на мелкие фрагменты до попадания на основной корпус спутника. Эта технология эффективно защищает аппараты, но имеет ряд недостатков: увеличивает массу, блокирует радиосигналы и может создавать вторичный мусор при ударе.

Space Armor решает эти проблемы. Плитки из композитного материала имеют шестиугольную форму и толщину около 19 мм. Легкая версия Lite примерно на 30 % легче и на 15 % тоньше алюминиевых щитов Уиппла. Такой подход снижает вес аппарата, сохраняя маневренность и увеличивая срок службы спутника.

«Наши клиенты полагаются на космические аппараты Portal, чтобы сохранять маневренность на протяжении длительных миссий. Элементы Space Armor позволяют защищать критически важные системы, не ограничивая их работу на орбите», — подчеркнул генеральный директор Portal Джефф Торнбург.

Наземные испытания подтвердили эффективность

Перед полетом плитки прошли серию испытаний на гиперскоростные столкновения в исследовательских лабораториях Дейтонского университета и Texas A&M. Для моделирования ударов использовались 3‑мм алюминиевые снаряды, разогнанные до скоростей, характерных для низкой околоземной орбиты.

«Даже мельчайший обломок способен пробить топливные баки или повредить электронику», — сказал Смит.

Испытания показали, что Space Armor поглощает энергию удара и предотвращает образование вторичного мусора, что отличает технологию от традиционных металлических щитов.

Миссия Starburst-1 — первый реальный тест

Спутник Portal, участвующий в миссии Starburst-1, станет первой демонстрационной платформой для Space Armor на орбите. Он будет работать на солнечно-синхронной орбите около года, проверяя устойчивость и функциональность плиток при сближении с другими объектами, маневрировании, быстрых изменениях орбиты и переназначении задач.

Atomic-6 планирует использовать результаты миссии для расширения применения технологии: защита скафандров астронавтов, орбитальных станций и лунной инфраструктуры.

«После квалификационных испытаний мы сможем защищать пилотируемые аппараты и частные станции, обеспечивая безопасную работу на орбите», — отметил Смит.

Композитный материал будущего

Space Armor не содержит металла, что снижает вес и уменьшает толщину щита. Композитные плитки обеспечивают прочность и долговечность при минимальном влиянии на радиосвязь. Компания выпускает два варианта: Lite для частиц диаметром до 3 мм и Max для обломков до 12,5 мм, учитывая, что большинство космического мусора на низкой орбите имеет именно такие размеры.

Надежность новой технологии и способность снижать образование вторичного мусора делают Space Armor перспективным решением для растущей космической индустрии.