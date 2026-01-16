Обновление Windows 11 сломало выключение компьютеров

Microsoft начала 2026 год с традиционного Patch Tuesday — и, как это нередко бывает, без побочных эффектов не обошлось. Вместе с первыми январскими обновлениями для Windows 11 и Windows 10 компания случайно сломала одну из базовых функций системы: корректное выключение компьютера.

Проблема затронула Windows 11 версии 23H2 после установки обновления KB5073455.

Пользователи жалуются, что при попытке выключить компьютер система вместо этого уходит в перезагрузку. Microsoft официально подтвердила баг, но уточнила: он проявляется не у всех. Ошибка возникает только на устройствах с включённой функцией Secure Launch.

Secure Launch — это часть механизма Virtualization-based Security (VBS), появившегося ещё в Windows 10. Он использует аппаратный Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM) и защищает систему от атак на уровне прошивок при запуске. Такие компьютеры Microsoft относит к категории «Secured-core PC» — то есть максимально защищённых с точки зрения загрузки и целостности системы.

К счастью, Microsoft предложила временное решение проблемы с выключением. Если система отказывается корректно завершать работу, компания рекомендует воспользоваться командной строкой. Для этого нужно открыть Command Prompt и выполнить команду:

shutdown /s /t 0

После этого компьютер действительно выключается, а не перезагружается.

Однако на этом неприятности не заканчиваются. Обновление также ломает режим гибернации — на некоторых системах он просто перестаёт работать. И вот здесь хороших новостей пока нет: Microsoft признала проблему, но заявила, что временного обходного пути не существует. Корпорация советует пользователям быть особенно внимательными и регулярно сохранять данные, чтобы не потерять работу в случае разрядки устройства.