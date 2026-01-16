В ЕС TikTok запустит программу определения возраста пользователей

Сервис TikTok начнет в ближайшее время внедрять новые технологии определения возраста пользователей в Евросоюзе с учетом результатов годичного пилотного проекта в условиях нарастающего давления со стороны европейских регуляторов. Об этом пишет агентство Reuters.

По его данным, система, о которой раньше не сообщалось, позволит платформе, принадлежащей китайской компании ByteDance, анализировать информацию профиля, видео и поведенческие сигналы. Собранные сведения помогут определить, принадлежит ли учетная запись несовершеннолетнему пользователю. Выявленные таким образом аккаунты не будут блокировать автоматически, их проверят специализированные модераторы.

Ранее депутаты Европарламента поддержали предложение запретить детям младше 13 лет доступ к социальным сетям. Законодатели также рассматривают возможность распространения этого ограничения на сервисы обмена видео, программы-компаньоны с искусственным интеллектом. Они призвали Еврокомиссию изучить вопрос о введении персональной ответственности для высшего руководства компаний, которые будут "серьезно и на постоянной основе" нарушать положения о защите несовершеннолетних, предусмотренных законом о цифровых услугах ЕС.