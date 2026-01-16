Почему маленькая Гренландия такая огромная на карте?

Президент США Дональд Трамп вновь заговорил об аннексии Гренландии — полуавтономного Арктического острова, который на данный момент является территорией Дании. Но правда ли она так важна и, самое главное, велика?

© Unsplash

На самом деле, размер Гренландии зависит от того, на какой карте рассматривать остров. Хотя глобусы предоставляют достаточно аккуратную картину географии мира, при попытке изобразить сферу на двухмерной поверхности пропорции неизбежно искажаются. Формы и размеры массивов суши выглядят не так, как в реальности, а расстояния и направления искривляются. Есть много типов карт мира, и у каждой — свои преимущества и недостатки.

Один из наиболее популярных типов — т.н. проекция Меркатора, названная в честь французского картографа XVI века, изобретшего его. Она распечатана в бесчисленном множестве географических атласов, и ее версия используется в различных онлайн-картах.

Карта Меркатора берет широту и долготу Земли, изгибающиеся по сферической планете, и превращает их в прямые линии. Подобный подход позволял морякам прокладывать курсы между любыми двумя точками прямой линией, но также создал искажения на карте, возникавшие по мере удаления от экватора. Из-за этого, например, Гренландия на карте Меркатора выглядит по размеру как Африка, хотя последняя примерно в 14 раз больше.

Математически, параллели и меридианы растягиваются; они искажены в разных пропорциях и масштабах в зависимости от расстояния до экватора, что и приводит к преувеличению. Особенно в северных долготах — там массивы суши выглядят огромными.

Научное сообщество знает, что проекция Меркатора не идеальна, и были организованные попытки отказаться от нее в пользу более точных карт, реалистично передающих пропорции массивов суши. Проекция Робинсона, попытавшаяся сбалансировать формы и размеры суши, была создана в том числе для решения «проблемы Гренландии». А в прошлом году Африканский союз поддержал инициативу по переходу на карту равной Земли — псевдоцилиндрическую проекцию, которая лучше передает размер континента.

Но на данный момент то, какая проекция попадется под руку человеку, во многом зависит от того, зачем он использует карту. Для расчета расстояний, направлений, углов, площадей и различных статистических параметров можно использовать сотни разных проекций.