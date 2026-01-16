Подтверждено происхождение «инопланетных сигналов»

Ученые из Китая вместе с иностранными коллегами благодаря китайскому радиотелескопу Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) подтвердили происхождение быстрых радиовсплесков, иногда называемых «инопланетными сигналами», из двойных систем. Исследование опубликовано в журнале Science. Об этом сообщает «Синьхуа».

Коллектив ученых наблюдал при помощи FAST за быстрым радиовсплеском 20220529, источник которого находится на расстоянии около 2,5 миллиарда лет от Земли, более двух лет.

В первые 18 месяцев объект наблюдения показывал умеренные колебания, однако в декабре 2023-го ученые зафиксировали сигнал, указывающий на наличие у источника сигнала вращающейся вокруг нее звезды-компаньона.

В сентябре 2023-го научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований Российской академии наук Илья Мереминский заметил, что таинственные сигналы в виде радиовсплесков в космосе, вероятнее всего, исходят от магнетаров, а не от инопланетных цивилизаций.

Быстрый радиоимпульс сопровождается выбросом в космическое пространство энергии, эквивалентной испускаемой Солнцем за несколько десятков тысяч лет.