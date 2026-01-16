На Солнце появилась новая крупная корональная дыра

Крупная корональная дыра размером около 1 млн км сформировалась на Солнце, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы. Напоминает огромную перевернутую цифру "1", хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть. Высота "цифры" около миллиона километров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "оккупация" Солнца корональными дырами началась еще в 2025 году, что привело к резкому росту числа магнитных бурь.

"Никаких признаков изменения данной тенденции нет - достаточно посмотреть на сегодняшнее Солнце. Ожидается, что число магнитных бурь в новом году превысит значения предыдущего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет. Эти два года также будут благоприятны для наблюдения северных сияний.