Samsung сделала одну функцию в смартфонах бесплатной навсегда

Корпорация Samsung сделала базовые функции искусственного интеллекта (ИИ) в своих смартфонах бесплатными. На это обратило внимание издание Android Authority.

Журналисты заметили, что корейский IT-гигант внес изменения в пользовательское соглашение об использовании нейросети Galaxy AI. В документации прописали, что базовые ИИ-функции, доступные на смартфонах Samsung, будут предоставляться бесплатно.

По словам специалистов, это исключает возможность добавления подписки или платного доступа к базовым функциям нейросети. Samsung представила свой ИИ-сервис вместе с релизом Galaxy S24 в 2024 году. Однако компания не раскрыла стоимость доступа к нейросети, лишь отметив, что не будет брать за него деньги определенное время. В материале говорится, что корпорация наконец-то поставила точку в этом вопросе.

При этом в документации есть оговорка. В Samsung уточнили, что бесплатными будут только те опции, работу которых поддерживает сама компания. Функции ИИ, за которые отвечают сторонние партнеры, могут быть платными.

В начале января оператор МТС назвал Apple, Samsung и Xiaomi самыми популярными брендами смартфонов в России. Средняя стоимость проданного телефона в 2025 году составила 24,3 тысячи рублей.