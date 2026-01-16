В Госдуме рассказали о судьбе Telegram в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram, скорее всего, продолжит работу в России. По мнению депутата, оснований для его полной блокировки нет, передает ТАСС.

Свинцов отметил, что мессенджер выстраивает конструктивное взаимодействие с властями многих стран, включая Россию. Именно поэтому, по его словам, судьбой сервиса в стране можно не беспокоиться.

Ранее тот же парламентарий предсказал, что в 2026 году в России может быть окончательно заблокирован мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Депутат связал такую возможность с предстоящими парламентскими выборами, назвав это решение в данных условиях абсолютно обоснованным.

10 января сервис мониторинга интернет-ресурсов Detector404 сообщил о массовом сбое в работе Telegram в России. В службу поддержки поступило около тысячи обращений от пользователей. Наибольшее количество жалоб зафиксировано из Магаданской области. Кроме того, в пятерку регионов с наибольшим числом проблем вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Тульская область и Республика Алтай.

* Деятельность Meta признана экстремистской в России и запрещена.