Космонавт Федяев вылетел в США для подготовки к миссии Crew-12

Российский космонавт Андрей Федяев начал предстартовую подготовку в США перед участием в миссии Crew-12, ему предстоят тренировки на базе SpaceX в Калифорнии.

Российский космонавт Андрей Федяев вылетел в США для прохождения предстартовой подготовки к участию в миссии Crew-12, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

Тренировки пройдут на базе компании SpaceX в Хоторне, штат Калифорния. Основная часть программы подготовки включает работу на тренажере американского сегмента МКС, отработку действий при нештатных ситуациях и занятия по управлению кораблем Crew Dragon.

В ходе пребывания в США Андрея Федяева будут поддерживать семья и коллеги. Миссия Crew-12 предполагает международный состав экипажа: кроме Федяева, на орбиту отправятся астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель ESA Софи Адено.

Crew-12 продолжает практику перекрестных полетов, в рамках которой российские космонавты и западные астронавты участвуют в совместных экспедициях на МКС. Как ожидается, экипаж проведет на орбите несколько месяцев, выполняя научные и технические задачи.

Напомним, накануне экипаж миссии Crew-11 завершил полет на МКС преждевременно из-за медицинского инцидента у одного из астронавтов. В данный момент члены экипажа, включая российского космонавта Олега Платонова, проходят плановое обследование после досрочного возвращения на Землю и чувствуют себя хорошо.

Между тем ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предположил возможные причины экстренного возвращения экипажа МКС.