На территории атомной станции нашли останки представителя королевского рода

Археологи, работающие на месте строительства будущей британской АЭС Sizewell C в графстве Саффолк, нашли захоронение, датируемое ранним средневековьем. Об этом сообщает Popular Mechanics.

При подготовке к строительству на территории атомной станции дороги ученые обнаружили 11 погребальных курганов, в одном из которых сохранились останки двух высокопоставленных персон VII века, похороненных с оружием и полностью экипированной лошадью.

Также были найдены песчаные силуэты, запечатлевшие детали тел. Они сохранились благодаря особым почвенным условиям. Эксперты полагают, что похороненные могли принадлежать представителям королевского или княжеского рода.

«Открытия подобного масштаба имеют национальное значение, поскольку углубляют наше понимание власти, верований и идентичности в раннесредневековой Англии», — заявил руководитель проекта Лен Миддлтон.

Ранее в этом же районе нашли хорошо сохранившуюся гончарную печь, дубовую лестницу железного века и клад из 300 серебряных монет XI века.

Раскопки на площади более двух тысяч квадратных километров позволили археологам найти следы человеческой деятельности за разные периоды последних 36 тысяч лет — от неандертальцев до тренировочных лагерей Второй мировой войны. Совет графства Саффолк подчеркнул, что значимость этих находок нельзя недооценивать.

