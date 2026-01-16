Ученый рассказал об опасности приближающегося к Земле «убийцы планет»

Астроном и популяризатор науки Александр Киселев назвал три астероида, представляющих потенциальную угрозу для Земли. Опасность этих небесных тел ученый объяснил в беседе с aif.ru.

Первым в списке оказался астероид Апофис диаметром около 370 метров. Ожидается, что он сблизится с нашей планетой в 2029, 2036 и 2068 годах. Его траектория требует постоянного наблюдения.

Вторым потенциально опасным объектом стал астероид 2024 YR4, чей диаметр может достигать 90 метров. По расчетам, он может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. Такое событие способно вызвать мощный атмосферный взрыв или образование ударного кратера с серьезными локальными разрушениями.

Наиболее масштабную угрозу представляет третий объект — астероид 2011 UL21, также известный как «убийца планет». При диаметре около 2,5 километра его падение способно нарушить биосферный баланс на целом континенте и нанести глобальный ущерб планете.

Ранее поступали сообщения об угрозе со стороны другого вновь обнаруженного астероида, однако официальные источники позднее опровергли вероятность его столкновения с Землей.