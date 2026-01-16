Ученый объяснил «новую аномалию» 3I/ATLAS

Комета 3I/ATLAS, которую президент России Владимир Путин ранее в шутку назвал российским секретным оружием и сказал о намерении "послать ее к Юпитеру", не имеет классического хвоста, но такие особенности типичны для объектов, значительно удаляющихся от Солнца. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

© NASA

Кометный хвост формируется, когда выделяемые объектом пылевые частицы, усиливающие его свечение, приобретают вытянутую форму под действием солнечной радиации. Ранее ученые указали на отсутствие классического хвоста у 3I/ATLAS, допустив, что влияние на это оказывают аномально крупные частицы, которые выделяет объект.

"Комета с большой скоростью движется в пространстве между Марсом и Юпитером, быстро удаляясь от Солнца. Она получает все меньше солнечного тепла, постепенно замерзая. Струи газа и пыли, истекающих из ядра кометы, "гаснут", поэтому нет ничего удивительного в том, что материала для кометного хвоста оказывается все меньше. Так ведут себя все кометы, покидая окрестности Солнца. Это не аномалия", - сказал Язев ТАСС.

Он также уточнил, что отличия в характеристиках пыли межзвездной кометы представляют собой интерес для астрономов, но тоже вполне ожидаемы.

"Условия в другой планетной системе, где формировалось ядро кометы 3I/ATLAS, не могли быть идентичными условиям в ранее Солнечной системе. Поэтому отличия от "наших" комет естественны, и их зафиксировано уже немало. Набирается все больше данных об условиях в другой планетной системе, откуда пришла эта комета", - пояснил ученый.

19 декабря президент России Владимир Путин на "Итогах года" в шутку назвал межзвездную комету 3I/ATLAS российским секретным оружием после вопроса СМИ о том, не является ли она космическим кораблем или в целом объектом искусственного происхождения. Он также подчеркнул, что объект не несет никакой угрозы Земле, так как находится слишком далеко. "Пошлем его к Юпитеру", добавил Путин. Позже астрономы подтвердили ТАСС, что объект действительно движется к Юпитеру и отметили хорошую осведомленность российского лидера в этом вопросе.

О комете

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS. 19 декабря она прошла ближайшую к Земле точку, находящуюся в 269 млн км от нашей планеты. Объект стал третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.