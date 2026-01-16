В Роскачестве назвали главные способы защиты личных данных в соцсетях

Грамотная настройка приватности и базовые меры цифровой гигиены позволяют значительно снизить риск взлома аккаунтов в социальных сетях. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Роскачестве и назвали пять шагов, которые позволят повысить надежность профилей в интернете.

© Газета.Ru

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют начинать с пересмотра настроек конфиденциальности, поскольку по умолчанию многие соцсети делают профили максимально открытыми. Важно также использовать сложные уникальные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию, которая остается одной из самых эффективных мер защиты.

Отдельное внимание специалисты советуют уделять объему персональных данных в открытом доступе. Публикация номеров телефонов, адресов или старых объявлений упрощает сбор информации о пользователе и может привести к мошенничеству.

Не менее важна и защита мобильных устройств — регулярные обновления системы, осторожность при использовании публичного Wi-Fi и контроль разрешений приложений напрямую влияют на безопасность аккаунтов.

В Роскачестве подчеркивают, что утечка данных из соцсетей может иметь серьезные последствия — от рассылки спама до выманивания денег у друзей и коллег владельца профиля.