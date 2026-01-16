Астрономы обнаружили внутри туманности Кольцо гигантскую «ленту» из железа

Британские астрономы обнаружили внутри туманности Кольцо, расположенной в созвездии Лиры, присутствие гигантской «ленты» из атомов железа длиной в 3 трлн км и массой, сопоставимой с Марсом. Об этом сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона (UCL).

© Газета.Ru

«Когда мы обработали данные, полученные при помощи прибора WEAVE после его подключения к телескопу Уильяма Гершеля, мы обнаружили внутри этой туманности ранее неизвестный объект — огромную «ленту» из ионизированных атомов железа, которая проходит через весь центр этого облака из газа и пыли. Мы надеемся, что мы сможем найти ее аналоги при наблюдениях за другими объектами космоса», — рассказал научный сотрудник UCL Роджер Вессон.

Как отмечается, Вессон и его коллеги сделали это открытие во время проверки функционирования одного из режимов спектрографа WEAVE. Это новый астрономический инструмент, подключенный к 4,2-метровому телескопу Уильяма Гершеля, расположенному на Канарских островах. Этот прибор предназначен для получения подробных спектров протяженных космических объектов, таких как ближайшие галактики и планетарные туманности.

Ранее телескоп Хаббл запечатлел загадочный звездный взрыв.