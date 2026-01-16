Китай запустил в космос группу спутников для интернета вещей

Китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника Tianqi («Тяньци»). Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

Как отмечается, запуск был осуществлен в пятницу в 04:10 утра по пекинскому времени (23:10 мск четверга) с китайского космодрома Хайян в акватории Желтого моря. Для этого была использована ракета Ceres-1 («Церера-1»).

Аппараты Tianqi 37-40 будут использоваться для реализации глобального проекта в области интернета вещей, который называется Xiwang («Надежда»). Galactic Energy отмечает, что в настоящее время прорабатывает вопросы, касающиеся предоставления потребительских услуг через электронные приборы в автомобилях и портативные устройства. Эта группировка спутников позволит предоставлять цифровые данные для нужд лесного и сельского хозяйства, при чрезвычайных ситуациях, в области туризма, экологии и управления водными ресурсами, в энергетике и нефтяной промышленности, а также в морской экономике и для создания умных городов.

В прошлом году китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) успешно запустила 17-ю группу низкоорбитальных спутников связи SatNet. При запуске была использована ракета-носитель CZ-8A («Чанчжэн-8-эй»). Для серии «Чанчжэн» это была 620-я миссия.

Ранее Китай успешно запустил спутник связи ChinaSat 10R.