«Синьхуа»: запуск китайского спутника «Шицзянь-32» завершился неудачей

Запуск китайского спутника «Шицзянь-32» с космодрома Сичан закончился неудачей. Об этом пишет «Синьхуа».

По данным агентства, ракета-носитель «Чанчжэн-3B» стартовала в 19:55 мск 16 января, однако в ходе полёта произошла аномалия, которая привела к провалу миссии.

Причины ЧП устанавливаются.

Ранее Китай провёл успешный запуск спутника «Тяньхуэй-7». Данный космический аппарат предназначен для картографирования, изучения земельных ресурсов и проведения научных исследований.