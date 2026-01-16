Составлен список самых популярных запросов в Wikipedia

Wikimedia Foundation, который является оператором онлайн-энциклопедии Wikipedia, представил топ-25 самых популярных запросов за всю историю существования портала. 15 января исполнилось 25 лет со дня запуска Wikipedia. Об этом пишет журнал Popular Science.

На первом месте в рейтинге — список смертей по годам (статью просмотрели 647 млн раз). Также в топ-5 вошли запросы о США (328,5 млн просмотров), американском президенте Дональде Трампе (325,3 млн), королеве Великобритании Елизавете II (253,3 млн) и Индии (210,7 млн). Далее в списке следуют запросы о футболисте Криштиану Роналду (209,2 млн просмотров), бывшем президенте США Бараке Обаме (200,6 млн), миллиардере Илоне Маске (197,5 млн), Второй мировой войне (196,1 млн) и Великобритании (180,9 млн).

В топ-25 самых популярных запросов также попали Лионель Месси, Майкл Джексон, «Игра престолов», Адольф Гитлер, Эминем, Тейлор Свифт, Первая мировая война, The Beatles, Дуэйн Джонсон, список президентов США, Канада, Леди Гага, кинопремия «Оскар», Фредди Меркьюри и cписок самых кассовых фильмов.