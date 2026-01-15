«Радиостанция Судного дня» передала загадочное послание

В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало слово "ботва". Об этом сообщает отслеживающий активность станции Telegram-канал "УВБ-76 логи".

Сообщение прозвучало в эфире в 19:16 по московскому времени.

"НЖТИ 25611 БОТВА 0808 2023", - говорилось в сообщении.

Накануне станция выходила в эфир со словом "люэсобаул".

"Радиостанция Судного дня" (УВБ-76) в 2025 году передала в эфир 357 сообщений. По приведенной статистике, наибольшее количество сообщений "жужжалка" передала в июне — 49 посланий. На втором месте оказался февраль с результатом в 43 сообщения за месяц. Отмечается, что 38 посланий радиостанция передала в августе, 36 — в декабре. Замыкает пятерку март, в ходе которого в эфире прозвучало 34 зашифрованных сообщения.

Наиболее часто встречающимся позывным в минувшем году стал "НЖТИ", прозвучавший 331 раз. Вторую строчку заняло загадочное слово "ЦЖАП", которое использовалось 11 раз. Третье место осталось за позывным "УЛВН", попавшим в эфир шесть раз за год.