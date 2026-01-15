Следы катастрофического взрыва обнаружены на обратной стороне Луны

Исследование образцов, доставленных с обратной стороны Луны миссией "Чанъэ-6", позволило восстановить картину одного из самых мощных катастрофических событий в истории естественного спутника Земли. По данным Китайской академии наук, в далёком прошлом Луна пережила удар такой силы, что её недра "закипели".

Речь идёт о бассейне Южного полюса - Эйткена, гигантском ударном кратере, занимающем почти четверть поверхности Луны. Именно оттуда в 2024 году спускаемый аппарат "Чанъэ-6" доставил на Землю около двух килограммов грунта и горных пород. Новая работа была сосредоточена на том, как древнее столкновение повлияло на внутреннее строение спутника.

Учёные изучили четыре микроскопических фрагмента базальта с помощью высокоточной масс-спектрометрии и сравнили их с образцами, собранными ранее на видимой стороне Луны в ходе миссий "Аполлон" и "Чанъэ-5". Результаты оказались неожиданными: изотопы калия в породах с обратной стороны заметно тяжелее, чем на ближней, тогда как различия в изотопах железа оказались минимальными.

Такое сочетание указывает на экстремальные условия в момент удара. По оценкам астрономов, температура в зоне столкновения превышала 2500 градусов Цельсия, а ударная волна проникла глубоко в мантию, расплавив её и вызвав перераспределение элементов. Часть вулканического материала была выброшена и перемещена на ближнюю сторону Луны, тогда как обратная сторона обогатилась тяжёлыми изотопами калия.

Полученные данные дают убедительное объяснение давно известным различиям в химическом составе двух лунных полушарий и подтверждают, что древнее столкновение не просто сформировало крупнейший кратер, но и навсегда изменило внутреннюю структуру Луны.