Два подвида гепардов населяли Аравийский полуостров

Биологи обнаружили, что ранее Аравийский полуостров населяли два подвида гепардов — азиатский и северозападный африканский. Ранее ученые считали, что в регионе обитал только азиатский гепард. Новые данные помогут повысить шансы успешной реализации проекта по реинтродукции гепардов на Аравийский полуостров, где они вымерли в 1970-х годах.

Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.В прошлом гепарды — самые быстрые наземные млекопитающие — населяли большую часть Африки, а также Западную и Южную Азию. Однако сегодня их исторический ареал сократился в 10 раз. Например, гепарды полностью вымерли на территории Аравийского полуострова в 1970-х годах.

Биологи полагали, что там жил только один подвид из пяти существующих — Acinonyx jubatus venaticus (азиатский гепард). Этот подвид гепардов сегодня находится под угрозой исчезновения — сохранились лишь несколько небольших популяций в Иране.Теперь биологи нашли семь естественно мумифицированных гепардов, а также скелетные останки 54 других кошек в пяти пещерах недалеко от города Арар на севере Саудовской Аравии.

Авторы определили возраст двух мумифицированных экземпляров и пяти наборов скелетных останков. Самые старые скелетные останки датируются примерно 4000 лет назад, а мумифицированные останки — примерно 130 и 1870 лет назад. Авторы также извлекли полные геномные последовательности из трех из семи исследованных экземпляров — впервые для естественно мумифицированных крупных кошек. Хотя самый молодой экземпляр генетически наиболее близок к азиатскому гепарду, два более старых гепарда — включая самый старый датированный экземпляр — наиболее похожи на северозападного африканского гепарда (Acinonyx jubatus hecki).

По словам автором исследования, если поселить на Аравийском полуострове два подвида гепардов, то вероятность успеха реинтродукции будет значительно выше.