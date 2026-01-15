Samsung обвинили в ограничении работы сторонних трекеров с UWB

В сети разгорелся небольшой скандал: один из пользователей Reddit заявил, что смартфоны Samsung могут намеренно ограничивать работу сторонних трекеров с поддержкой технологии UWB (ультраширокополосная связь).

Пользователь с ником LucianoToscano рассказал, что его Galaxy S24 Ultra не поддерживает полноценный точный поиск для сторонних меток, таких как Moto Tag. По его словам, смартфон использует упрощённый режим работы, из-за чего недоступны функции точного наведения и поиск с дополненной реальностью. При этом фирменные метки Samsung, мол, работают без ограничений.

Однако, некоторые пользователи сообщили, что сторонние трекеры у них работают корректно и поддерживают все функции UWB. У тех, кто сталкивался с проблемами, иногда помогало простое решение — удалить и заново установить приложение Find Hub.

Компания официально ситуацию не комментировала, журналисты уже направили запрос и ждут ответа.