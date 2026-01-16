Новые бюджетные смартфоны Google будут стоить дешевле обычного

Смартфон Google Pixel 10a может поступить в продажу 17 февраля и оказаться заметно дешевле своего предшественника. Об этом, как пишет GSMArena, сообщил инсайдер MysteryLupin в соцсети X (Twitter), раскрыв предполагаемые цены и детали конфигураций устройства.

По его данным, версия Pixel 10a со 128 ГБ памяти в Европе будет стоить €500 (примерно 45,5 тыс. руб. по курсу на 16 января 2026 года), а модель с накопителем на 256 ГБ – €600 (около 55 тыс. руб.). Если информация подтвердится, стартовая цена новинки окажется на €50 ниже, чем у Pixel 9a в момент выхода. Также сообщается, что фирменные чехлы, выполненные в цветах смартфона, будут продаваться по €20 (1,8 тыс. руб.).

Источник утверждает, что базовая версия со 128 ГБ памяти будет доступна в четырех цветах – Obsidian, Berry, Lavender и Fog, тогда как модификацию с 256 ГБ предложат только в черном исполнении Obsidian.

Изменятся ли цены на Pixel a в США, не сообщается.