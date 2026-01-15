В далекой Вселенной обнаружен загадочный объект, который существует без света

Объект находится примерно в 10 миллиардах световых лет от Земли, что соответствует эпохе, когда Вселенной было около 6,5 миллиардов лет. Его масса в миллион раз превышает массу Солнца, что делает его самым маломассивным среди обнаруженных подобных объектов. Внутренняя структура крайне компактна: центральная часть содержит примерно четверть массы, а внешняя постепенно рассредоточена, формируя дискообразное образование.

Симона Веджетти из Института Макса Планка подчеркнула:

«Эта структура уникальна. Она напоминает ультракомпактную карликовую галактику, но свет от звезд в ней не зарегистрирован. Такое мы видим впервые».

Анализ и новые методы

Для обработки данных потребовались специальные алгоритмы и суперкомпьютеры. Метод гравитационной визуализации позволил сопоставить искажения света с невидимой массой объекта, «увидев» темную материю без прямого наблюдения.

«Наши данные согласуются с теориями холодной темной материи, но структура объекта отличается от стандартных предсказаний: центр гораздо плотнее, чем ожидалось», — отметил Саймон Уайт.

Возможна также версия самовзаимодействия темной материи, что могло привести к коллапсу гало и образованию черной дыры.

Почему это важно

Обнаружение этого объекта открывает новую страницу в изучении темной материи и малоизученных компактных систем. Это третий объект, выявленный методом гравитационной визуализации, и первый с такой точностью характеристик. Команда продолжает изучать другие участки неба, надеясь найти аналогичные объекты и понять, насколько широко распространены беззвездные структуры во Вселенной.

«Каждая галактика, включая нашу Млечную, вероятно, содержит скопления темной материи. Но их фиксация требует уникальных инструментов и огромной вычислительной мощности», — добавила Веджетти.

Что такое гравитационное линзирование

Гравитационная линза — это искажение света от удаленного объекта под действием гравитации массивного тела, расположенного между наблюдателем и фоновым объектом. В системе B1938+666 радиогалактика на переднем плане создает «кольцо Эйнштейна», в котором проявляются множественные изображения и дуги от далекой галактики.

Сверхдлинная база радиотелескопов обеспечила высокое разрешение, позволяя обнаруживать мельчайшие колебания света. Эта технология эффективнее обычной адаптивной оптики, обеспечивая точность в 13 раз выше по сравнению с инфракрасными изображениями телескопа Кека.