Какая река на планете — самая старая?

Многие реки могут показаться такими же старыми, как холмы, но у них есть свой жизненный цикл, как и у многих других природных объектов. Многие растут, многие, рано или поздно, высыхают. Но некоторые реки живут дольше других. Портал livescience.com рассказал о древнейшей реке на Земле.

Неожиданно, старейшая река на планете даже древнее динозавров. Река Финке в Австралии, или Ларапинта, как она называется на коренном языке аранта, появилась 300-400 млн лет назад.

Паутина ручьев и каналов простирается более чем на 640 километров по Северной территории и Южной Австралии. Засушливые условия в центре континента делают течение периодическим; большую часть года она существует в форме изолированных водоемов. Но сочетание геологической летописи, профилей выветривания и радионуклидного анализа окружающих осадочных пород позволили ученым датировать речную систему девонским (419-359 млн) или каменноугольным (359-299 млн) периодом.

Одно из самых убедительных доказательств внушительного возраста Финке — геологическая аномалия под названием поперечный сток. Вместо того, чтобы течь параллельно резистентным скальным структурам, вроде кварцита, она идет поперек этих прочных формаций минералов, проходя через хребет Мак-Доннелл в центре Австралии.

Текущая вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления, из-за чего поперечное течение выглядит странно. Помимо этого, присутствие и происхождение этого стока открывают ключевые детали об истории Финке. Есть основания предполагать, что раньше у реки было другое устье в период, когда хребет только формировался. То есть, река пролегала по местности прежде чем появились горы — выпуклая земная кора перерезала течение позже.

Хребет Мак-Доннелл сформировался как часть орогенеза Элис-Спрингс; тектонического процесса, проходившего 300-400 млн лет назад. Поэтому логично предположить, что Финке как минимум не младше этих гор.

Другими доказательствами служат эрозия и выветривание — оба феномена генерируют характерный химический профиль. По нему можно понять, где и как поверхность взаимодействовала с атмосферой и водой, протекавшей в прошлом. При помощи радиоактивных сигнатур определенных изотопов ученые также могут установить возраст этих пород, поскольку изотопы разлагаются с фиксированной скоростью.

Однако реки постоянно пребывают в движении. Некоторые год от года становятся лишь больше, другие — полностью засыхают. Но что позволило Финке просуществовать так долго?

Реки могут исчезать, если внезапный приток осадочных пород подавляет их (например, в результате извержения вулкана), или если топография местности меняется так сильно, что текущая вода начинает идти по другому маршруту. Помимо этого, реки способны перестать честь из-за глобального потепления и/или человеческого потребления воды.

Финке же повезло — Австралия уже очень давно обладает необычайно стабильным ландшафтом. Континент находится прямо посреди Австралийской тектонической плиты, поэтому на нем практически не было серьезной тектонической активности за последние сотни миллионов лет. Поэтому речная система Финке развивалась и расширялась фактически беспрепятственно на протяжении большей части своей истории.

Правда, предсказать, сколько еще продержится река, тяжело. История подсказывает, что старые реки, скорее всего, продолжат течь как раньше, однако многие реки в засушливых регионах меняются из-за потребления воды людьми. А это потребление будет только расти по мере того, как климатические изменения делают сухую местность еще более высушенной.