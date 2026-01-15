«Абсолютно огромный» черный коралл обнаружен у Новой Зеландии

Исследователи морских глубин обнаружили в водах Фьордленда (крупнейший национальный парк Новой Зеландии) гигантскую колонию черного коралла — высотой около 4 метров и шириной примерно 4,5 метра. Эта находка произвела сильное впечатление на ученых и, вероятно, относится к числу крупнейших, когда-либо зафиксированных у берегов Новой Зеландии.

© Телеканал «Наука»

Кораллу примерно 300–400 лет. Профессор Джеймс Белл, морской биолог из Университета Виктории в Веллингтоне, охарактеризовал объект как «абсолютно огромный». По словам ученого, за 25 лет работы он не видел такие крупные образцы: обычно черные кораллы значительно меньше, высокие экземпляры достигают двух–трех метров.Открытие имеет практическое значение: этот находящийся под угрозой исчезновения вид растет очень медленно. Знание местонахождения больших колоний помогает лучше их защищать — например, ограничивая сброс якорей или рыболовство вблизи них, отметил профессор Белл.

Основная область распространения черных кораллов — тропические районы Индо-Тихоокеанского региона глубиной 300-3000 метров. Непосредственное исследование развития чёрных кораллов осложнено слабой доступностью мест, где они обитают. По данным радиоуглеродного анализа, характерная продолжительность жизни представителей многих видов составляет сотни лет. Рекордный возраст среди исследованных экземпляров составил 4265 лет (род Leiopathes). При этом рост колонии в толщину протекает со скоростью 4—35 микрометров в год.

Ричард Кинси, старший рейнджер по биоразнообразию в Департаменте охраны природы (Department of Conservation), рассказал, что увидеть такую большую колонию, вырасшую из темной воды, было особенно впечатляюще.Несмотря на название, «черный коралл» на вид белый. Вопреки названию, ткани антипатарий нередко обладают яркой окраской. Собственно темный цвет (черный или бурый) характерен лишь для внутреннего скелета, составленного уникальным эластичным белком неколлагеновой природы — антипатином.