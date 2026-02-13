Есть ли породы кошек, появившиеся без вмешательства человека?

Из более чем 600 млн кошек, живущих в мире, лишь 10% принадлежат к какой-либо специфической породе. Но являются ли эти чистокровные кошки результатом человеческого вмешательства, или они появились естественным путем? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Ответ немного более сложный, чем может показаться. Если верить генетикам, специализирующимся на кошках, большинство кошачьих пород появились за прошедшие 140 лет в результате человеческой селекции.

Но единицы из них считаются «естественными» породами, потому что они произошли от популяции кошек, эволюционировавшей в силу факторов своей естественной среды обитания на протяжении тысяч лет. Причем среди подобных пород числятся многие любимцы публики: мейн-куны, сибирские, русские голубые, норвежские лесные, турецкие ваны и египетские мау.

Важно, что предтечи естественных пород формируются в тех же условиях, что и дикие виды. Таким образом, естественные породы можно считать ступенькой на пути к видообразованию. Чаще всего, породы появляются в результате адаптации к окружающей среде. В холодных, заснеженных условиях западной части России лучше выживали кошки с крупной костью и плотным мехом — они и заложили фундамент для сибирской породы. А в юго-восточной Азии и прибрежных регионах Индийского океана теплые, влажные условия больше подходили худым кошкам с большими ушами, от которых позже произошли абиссинцы.

Иногда естественные породы зарождаются в результате географической изоляции. Данный феномен, известный как эффект основателя, происходит, когда ген, не повышающий шансы животного на выживание, распространяется по причине ограниченного, маленького генофонда. На острове Мэн мутация, сделавшие хвосты кошек короткими в результате кровосмешения, привела к появлению предков мэнксов. Но, к сожалению, из-за этой мутации кошки данной породы могут страдать от проблем с позвоночником.

Хотя предки естественных пород зародились в естественных же обстоятельствах, современные кошки этих пород уже не такие «естественные». Любая порода животного, вне зависимости от вида, так или иначе подверглась влиянию со стороны человека. Исследование, опубликованное в журнале Animal Genetics, утверждает, что селективное выведение кошек экспоненциально развилось за прошедшие сто лет. А это, в свою очередь, исключило факторы окружающей среды, сформировавшие естественные породы.

К примеру, мэнксы, скорее всего, вымерли бы из-за недостатка генетического разнообразия и негативных эффектов короткохвостой мутации. Но сегодня эта порода по-прежнему широко распространена из-за намеренного разведения людьми. Хотя есть активисты, агитирующие если не за отказ от породы, то как минимум за работу над тем, чтобы сделать мэнских кошек более здоровыми.

Некоторые (в прошлом) естественные породы ближе к своим корням, чем другие. Нынешние сибирские кошки, например, генетически и физически похожи на предков, потому что разводчики регулярно собирают добавляют новых кошек к программам по селекции — их подбирают либо с улицы, либо заводят в качестве питомцев.

А другие породы изменились как генетически, так и физически — сегодня они уже не так похожи на своих предтеч. Русских голубых кошек скрещивали с сиамскими, чтобы предотвратить вымирание породы во времена Второй мировой; с тех пор разводчики разделили их на специфические «типы», чья внешность отличается от оригинальных кошек.

Поэтому да, можно сказать, что естественные породы кошек действительно существуют, но они не на 100% естественны. Неотъемлемые характеристики мэйн-куна, купленного у разводчика, могут напоминать о кошках, живших еще в 1800-х. Однако сохранились эти характеристики путем искусственной селекции.