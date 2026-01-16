В NASA рассказали о строительстве ядерного реактора на Луне

NASA и Министерство энергетики США вновь подтвердили совместные планы по разработке ядерного реактора деления для размещения на поверхности Луны. Стороны рассчитывают завершить этап разработки и наземных испытаний установки к 2030 году. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Речь идет о проекте Fission Surface Power, цель которого — обеспечить будущие лунные миссии стабильным источником энергии на протяжении многих лет. В отличие от солнечных панелей, такой реактор сможет работать непрерывно и не будет зависеть от лунной ночи или погодных условий, а также избавит от необходимости регулярно доставлять топливо с Земли.

«Это соглашение позволяет углубить сотрудничество NASA и Министерства энергетики и создать технологии, необходимые для новой эры космических исследований», — заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Разработка ядерного реактора для Луны связана с серьезными инженерными трудностями. В отличие от Земли, на Луне практически отсутствует атмосфера, а значит, невозможно использовать традиционные системы охлаждения с водой и отводом тепла в виде пара. Учёным приходится рассматривать альтернативные решения — например, теплоотвод за счёт твёрдотельной теплопроводности или жидких металлов, что значительно усложняет конструкцию.

Дополнительной проблемой является лунная пыль. Она абразивна, электрически заряжена солнечным излучением и легко прилипает к поверхностям, что может нарушать работу оборудования. Кроме того, реактор должен иметь надежную радиационную защиту, чтобы обеспечить безопасность астронавтов, находящихся поблизости, при минимальном обслуживании.

По текущим планам, установка должна вырабатывать не менее 40 киловатт электроэнергии — этого достаточно для непрерывного обеспечения энергией примерно 30 домов в течение 10 лет. Предварительный этап проектирования уже завершён, однако создание «летного» образца потребует значительного времени и будет зависеть не только от инженерных решений, но и от финансирования и нормативных ограничений.

Хотя ядерный реактор на Луне может стать ключевым элементом будущей инфраструктуры для длительных миссий и освоения спутника Земли, в NASA подчеркнули, что речь идет о долгосрочной цели, а не о проекте, который будет реализован в ближайшие годы.