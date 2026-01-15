В складном iPhone будет использоваться жидкий металл

Apple планирует применить жидкий металл и усовершенствованный титановый сплав в конструкции своего первого складного смартфона iPhone Fold. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на данные от источников в цепочке поставок Apple.

Согласно новым данным, шарнир складного iPhone будет выполнен из жидкого металла — аморфного материала, с которым Apple экспериментирует более 15 лет. Корпус устройства, в свою очередь, получит обновленный титановый сплав, обеспечивающий более высокую прочность при меньшем весе по сравнению с текущими титановыми рамками iPhone, при сохранении схожей площади поверхности.

Apple получила эксклюзивную лицензию на использование технологий жидкого металла еще в 2010 году и с тех пор применяла этот материал лишь в отдельных мелких компонентах. Основным препятствием для его массового внедрения долгое время оставалась сложность масштабирования производства. Тем не менее высокая прочность, устойчивость к деформации и износу сделали жидкий металл привлекательным решением для подвижных элементов, прежде всего шарниров складных устройств.

Использование доработанного титана должно помочь компенсировать дополнительные требования к прочности и весу, возникающие из-за форм-фактора складного смартфона. Ожидается, что iPhone Fold станет результатом нескольких поколений экспериментов Apple с титановыми корпусами.

По слухам, первый складной iPhone будет представлен осенью этого года одновременно с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.