YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей

YouTube расширил набор родительских настроек, которые позволяют более строго регулировать доступ несовершеннолетних пользователей к коротким видео (Shorts) — одному из самых популярных и вызывающих зависимость форматов контента на платформе. Меры направлены на повышение цифровой безопасности и уменьшение рисков чрезмерного потребления контента детьми и подростками.

Ключевым нововведением стала возможность устанавливать конкретные лимиты времени на просмотр Shorts для аккаунтов, связанных с пользователями младше 18 лет. Родители смогут задавать диапазон от 15 минут до двух часов в день, а в ближайшее время появится опция установки временного лимита «ноль минут», фактически блокирующая доступ к такому контенту.

Помимо ограничения времени прокручивания, YouTube вводит настройки для автоматизированных напоминаний о необходимости сделать перерыв или пойти спать. Такие функции изначально появились для взрослых с целью улучшения их «цифрового благополучия», теперь же они предлагаются как средства обязательного контроля для несовершеннолетних.

Для упрощения управления аккаунтами YouTube также обновляет процесс регистрации и настройки. Родителям станет проще создавать и переключаться между детскими и взрослыми профилями прямо в приложении, а также заранее выбирать возрастную категорию при регистрации, что позволит автоматически применять соответствующие правила контроля.

Нововведения приходят на фоне усиления общественного и регуляторного давления на крупные технологические платформы. Во многих странах растет обеспокоенность влиянием короткого видеоконтента на психологическое здоровье подростков, что побуждает крупные ИТ-компании расширять меры по защите молодежи в интернете.

Ранее исследование Манчестерского университета показало, что время, которое подростки проводят в социальных сетях и за видеоиграми, само по себе не ухудшает их психическое здоровье. Британские ученые не нашли связи между интенсивным использованием цифровых платформ и ростом тревожности или депрессии.