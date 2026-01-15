Загадка заселения Америки получила новое объяснение от археологов

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, ставит под сомнение привычную версию переселения первых людей в Америку через Берингию.

Группа японских и американских ученых предлагает альтернативный маршрут: предки коренных американцев могли начать свое путешествие с прибрежного региона, охватывающего Хоккайдо, Сахалин и Курильские острова, двигаясь на восток по морю.

От Хоккайдо к Америке

Генетические и палеогеномные данные показывают, что популяция предков современных коренных американцев сформировалась в Северо-Восточной Азии примерно 25 000 лет назад. После длительного периода изоляции эти группы пересекли Тихий океан, однако точное место «периода застоя» долгое время оставалось неизвестным. Ученые предполагают, что им стала прибрежная зона Хоккайдо-Сахалин-Курил (ХСК), где условия были мягче, чем в ледяной Берингии.

Каменные орудия как ключ к доказательствам

Археологический анализ показывает поразительное сходство каменных наконечников стрел и лезвий, найденных в Северной Америке и на Хоккайдо. Эти орудия, датируемые 18–20 тысячами лет назад, имеют эллиптические формы, двусторонние кромки и прочные поперечные сечения. В Берингии подобные технологии появляются значительно позже, около 14 тысяч лет назад.

«Технологический поток идет из Северо-Восточной Азии в Америку, а не наоборот», — подчеркивают исследователи.

Наконечники, пригодные как для охоты на суше, так и в прибрежной среде, свидетельствуют о высоком уровне адаптивных навыков этих людей. Сходные конструкции по обе стороны Тихого океана говорят о единой культурно-технологической традиции.

Почему побережье оказалось важнее

Во время последнего ледникового максимума, примерно 29–18 тысяч лет назад, север Америки был покрыт ледяными щитами. Прохождение через внутренние маршруты Берингии было бы крайне опасным, а археологических памятников этого периода там не найдено. Напротив, археологические раскопки на японских островах подтверждают морские навыки людей еще 35 000 лет назад. Это позволяет предположить, что мигранты продвигались вдоль прибрежной линии, пользуясь рыбой, водорослями и другими морскими ресурсами, что согласуется с гипотезой «водорослевой магистрали».

Важно, что эти ранние мигранты, вероятно, не оставили прямого генетического следа в современных популяциях.

«Речь идет о так называемой призрачной популяции, которая сыграла ключевую роль в заселении Америки, но исчезла или была ассимилирована», — поясняют авторы исследования.

Более поздние популяции эпохи Дземон прибыли на Хоккайдо только около 10 тысяч лет назад.

Новый взгляд на расселение людей

Доцент Масами Идзухо отмечает, что открытия из Японии часто рассматривались в региональном контексте.

«Теперь мы видим эти данные как часть глобального процесса расселения Homo sapiens», — говорит он.

Лодки, прибрежная навигация и морские навыки оказывали влияние, сопоставимое с сухопутными маршрутами через Берингийский мост.

Археолог Ринтаро Оно добавляет:

«Предполагаемая хронология немного старше 20 000 лет, что совпадает с холоднейшим периодом ледникового максимума. Недостаток ресурсов и зависимость от морских экосистем, возможно, подтолкнули эти группы к исследованию новых территорий».

Значение для будущих исследований

Если прибрежная гипотеза подтвердится новыми находками на затопленных участках побережья, это изменит наше понимание последнего этапа расселения человека. Вместо хаотического пересечения замерзших равнин, процесс предстает как осмысленная экспансия опытных мореплавателей, использовавших богатые прибрежные ресурсы.