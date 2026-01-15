В Роскомнадзоре оценили возможность снятия ограничений с WhatsApp*

В Роскомнадзоре высказались о возможности снятия ограничений на работу в России мессенджера WhatsApp.

Комментарий ведомства опубликовало АГН «Москва».

«В настоящее время Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp», – сообщили в ведомстве.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов оценил возможность полной блокировки WhatsApp в России. Он счел, что это может произойти до конца 2026 года.

28 ноября стало известно, что Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp и пригрозил сервису полной блокировкой в России. В ведомстве обосновали это тем, что мессенджер стал использоваться для организации и проведения террористических действий в России, для вербовки, мошенничества и не только. При этом, как подчеркнули в Роскомнадзоре, WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение таких преступлений.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена