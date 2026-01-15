Смартфон Realme P4 Power с мощной батареей сняли на фото

Realme готовит к выпуску новый смартфон серии P в конце этого месяца. Первый тизер вызвал некоторое недоумение: он намекал на устройство с мощным аккумулятором, из-за чего многие предположили, что речь идет о грядущей серии P5. Однако эти догадки оказались неверными. Фрэнсис Вонг, глава отдела маркетинга Realme, в своем посте на X подтвердил, что новинка относится к текущей линейке P4 и будет называться Realme P4 Power.

© Realme

Сообщается, что Realme P4 Power — это модель с номером RMX5107, ранее засветившаяся в базе данных сертификации Бюро индийских стандартов (BIS).

Главная особенность устройства — аккумулятор. Хотя Realme официально не раскрыла его емкость, по данным источников, батарея составит 10 000 мАч, что сравнимо с внешним аккумулятором. Даже при разряде до 3 % смартфон способен работать около двух часов. Компания также утверждает, что при обычном использовании устройство легко продержится минимум 1,5 дня, несмотря на вес около 218 граммов.

Realme обещает стабильную игровую производительность, ровный FPS и эффективное управление температурой, даже когда заряд падает примерно до 10 %, что указывает на минимальный перегрев и отсутствие троттлинга.

Кроме того, смартфон получит функции, связанные с зарядкой и повышением удобства: Realme P4 Power поддерживает обратную зарядку мощностью 27 Вт, позволяя подзаряжать другие устройства.