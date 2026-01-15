Климатолог оценил угрозу для Петербурга из-за таяния «ледника Судного дня»

Климатолог Андрей Киселев в разговоре с Рамблером оценил прогнозы, согласно которым таяние так называемого «ледника Судного дня» в ближайшие десятилетия приведет к затоплению Санкт-Петербурга.

Ранее морской геолог Константин Ранкс в интервью «Фонтанке» заявил, что гигантский «ледник Судного дня» — ледник Туэйтса в Западной Антарктиде — может привести к затоплению Петербурга. Специалист отметил, что ежегодно он теряет до 50 млрд тонн льда, а новые данные указывают на ускорение процесса. По словам Ранкса, затопление также грозит другим прибрежным городам, таким как Рига, Стокгольм, Хельсинки и Новый Орлеан.

В обозримой перспективе изменение климата на Земле и связанное с ним таяние ледников в первую очередь будет представлять угрозу для небольших островных государств, отметил эксперт.

Здесь нужно понимать, что 90% всего льда на Земле содержится в Антарктиде, еще 9% - в Гренландии, а на весь остальной мир, включая Арктику, приходится 1% льда. А таяние льдов приводит к повышению уровня воды в Мировом океане. Согласно статистике, за прошлый век уровень Мирового океана повысился примерно на 17 сантиметров. То есть за одно десятилетие он повышался на 1,7 сантиметров. При этом в последние годы этот процесс ускорился – подъем воды составил уже 4,1 миллиметра в год. А за весь 21 век, согласно прогнозам, уровень воды может подняться на 60 - 120 сантиметров. В связи с этим угроза существует в первую очередь для маленьких островных государств в океане. Для них это буквально вопрос жизни и смерти. Андрей Киселев Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук

Вместе с тем Киселев усомнился в том, что в ближайшие десятилетия таяние «ледника Судного дня» будет представлять угрозу для прибрежных городов в Европе, в частности для Санкт-Петербурга.

«Представьте себе такую ситуацию: в теплый день вы размораживаете холодильник и кладете в раковину куски льда. Они переходят в жидкое состояние довольно долго. Чего уж говорить о леднике, который содержит многие и многие тонны этого льда. Площадь так называемого «ледника Судного дня» сравнивают с площадью Великобритании. И такое сравнение может произвести серьезное впечатление на человека. Однако таяние такого количества льда все-таки не может вызвать какой-то «всемирный потоп», и это далеко не быстрый процесс. Кроме того, нужно отметить, что в Санкт-Петербурге есть дамба. Наверняка в случае необходимости она сможет эффективно работать не только во время наводнений, как сейчас, но и в постоянном режиме. Это решаемый вопрос. Тем не менее окрестности Петербурга в ближайшие десятилетия потихоньку будут затапливаться. От этого никуда не деться», - сказал эксперт.

Ранее риски таяния «ледника Судного дня» оценили в Совете Федерации.