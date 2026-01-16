Началось производство смартфонов Samsung Galaxy S26 Plus

В первом квартале ожидается запуск серии смартфонов Samsung Galaxy S26, а официальный анонс назначен на 25 февраля. Это говорит о том, что южнокорейский производитель уже приступил к активной фазе массового производства.

Согласно новому отчету, в обновленную линейку всё же войдет Galaxy S26 Plus, однако основная часть стартовых поставок будет сосредоточена на модели Galaxy S26 Ultra — её объемы превысят суммарные поставки остальных устройств более чем в шесть раз.

При этом инсайдеры отмечают, что Galaxy S26 Plus сохранит тот же 6,66-дюймовый дисплей, что и у предшественника Galaxy S25 Plus, без каких-либо изменений.

С технологической точки зрения смартфон не будет сильно выделяться ни среди моделей линейки, ни среди конкурентов. По информации Ice Universe, Galaxy S26 Plus станет «структурным стабилизатором» всего флагманского семейства после отмены версии Galaxy S26 Edge.

Ещё в октябре 2025 года Samsung решила прекратить разработку тонкого флагмана, поскольку Galaxy S25 Edge не оправдал ожидаемых продаж. В условиях сжатых сроков компания быстро приступила к созданию Galaxy S26 Plus уже в том же месяце.

Что касается стартовых объемов производства, основной упор традиционно сделан на версию Ultra, которая пользуется наибольшей популярностью у покупателей, хотя точные цифры пока не раскрываются.