Стало известно, какие смартфоны выбирает российская молодежь

Аналитики приложения Blink подвели итоги 2025 года и выяснили, какими смартфонами и мобильными операторами чаще всего пользуются молодые россияне. Исследование основано на обезличенных данных почти 7 млн пользователей в возрасте от 12 до 24 лет.

Главный вывод — iPhone всё ещё самый популярный смартфон у молодёжи. Устройства Apple используют 52% аудитории, тогда как Android — 48%. Среди брендов после Apple идут Samsung (9%), Redmi и Tecno (по 8%), а также POCO (6%). Остальные марки заметно отстают.

© Blink

Самой популярной моделью iPhone в 2025 году стал iPhone 13, который обогнал долгое время лидировавший iPhone 11. При этом iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max показали быстрый рост популярности к концу года. Среди Android-смартфонов лидером стал Redmi Note 13.

Рынок мобильных операторов среди молодёжи возглавляет Т2 — его выбрали 32% пользователей. На втором месте МТС с долей 25%. МегаФон и Билайн делят третье место — по 15% каждый. Также молодёжь пользуется Yota (6%) и T-Mobile (4%).