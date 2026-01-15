Производительность Snapdragon X2 Plus не дотягивает до Apple M4

Производительность ARM-чипа Snapdragon X2 Plus, который ориентирован преимущественно на бюджетные Windows-ноутбуки, сравнили с процессором M4, который дебютировал в ноутбуках Apple в 2024-м году.

© mobidevices.com

Технические усовершенствования модели включают обновлённую архитектуру центрального процессора, усиленный интегрированный графический блок и оптимизированное управление памятью и энергопотреблением. Несмотря на эти изменения, производительность не достигла уровня Apple M4 в большинстве синтетических нагрузок.

Данные были собраны в ходе тестов от PCMag, охватывающих как CPU, так и GPU. Среди прочих использовались Cinebench 2024, Geekbench 6, 3DMark Steel Nomad Light и 3DMark Solar Bay. В четырёх из пяти испытаний Apple M4 продемонстрировал лучшие результаты по сравнению со Snapdragon X2 Plus. Единственный случай, когда Qualcomm вышла вперёд – это многопоточный Cinebench 2024, где разница составила лишь 1,8%.

В частности, в однопоточном Cinebench 2024 Apple M4 превзошёл конкурента на 30%, в 3DMark – на 24-28%, а в Geekbench 6 лидерство зафиксировано как в одиночном (+16%), так и в многопроцессорном (+1%) режимах.

Примечательно, что протестированный Snapdragon X2 Plus представлял собой эталонную модель. По данным PCMag, можно предположить, что устройства этой серии, используемые в готовых к выпуску ноутбуках, могут демонстрировать несколько более низкие показатели производительности. Это означает, что разрыв с процессором Apple на практике будет скорее увеличиваться, чем уменьшаться.