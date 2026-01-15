Россияне не смогут пользоваться приложениями для изменения голоса

В России заблокируют несколько приложений, с помощью которых можно менять голос во время звонков и переписки, в том числе использовать реалистичные голоса знаменитостей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Unsplash

По его информации, решение о запрете этих приложений принял Хамовнический суд Москвы. Инстанция согласилась с доводами прокуратуры, что при помощи таких программ можно рассылать ложные сообщения о терактах, совершать звонки с экстремистскими призывами или использовать в мошеннических целях. Запрет вступит в силу в феврале.

В январе официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила, что мошенники используют искусственный интеллект (ИИ) для имитации голоса родственников или доверенных лиц своих жертв.

В сентябре генеральный директор «Диджитал Маркетс» Илья Назаров заявил, что мошенники активно внедряют в свои схемы обмана технологии имитации голосов россиян. Чтобы подделать чужую речь, им достаточно всего 30-секундной записи голоса, отметил эксперт.