NASA провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС

С Международной космической станции на Землю эвакуировали четырех членов экипажа по медицинским показаниям, такую эвакуацию провели впервые в истории, сообщили в НАСА.

© NASA

Причина возвращения – ухудшение здоровья одного из астронавтов, имя и подробности состояния которого не раскрываются в целях сохранения медицинской тайны, передает Associated Press.

Командир МКС Майк Финке сообщил, что заболевший астронавт находится в стабильном состоянии и получает необходимую помощь. Он подчеркнул, что решение о возвращении было принято «для проведения полноценных медицинских обследований на Земле, где доступны все необходимые диагностические возможности».

Миссия экипажа должна была продлиться до конца февраля, однако из-за инцидента НАСА отменило запланированный выход в открытый космос и объявило о досрочном возвращении. Специалисты отметили, что ситуация не была экстренной и не связана с подготовкой к выходу в космос или техническим состоянием станции.

По данным американского космического агентства, экипаж вернется на Землю в районе Сан-Диего с помощью капсулы SpaceX, а на борту судна для их встречи будут находиться медицинские специалисты.

Пока неизвестно, когда астронавтов доставят из Калифорнии в Хьюстон, где располагается Центр управления полетами НАСА. На МКС продолжают работать один американский и два российских космонавта. НАСА и SpaceX планируют ускорить запуск нового экипажа в середине февраля.

Ранее сообщалось, что космический корабль компании SpaceX с международным экипажем миссии Crew-11 произвел отстыковку от МКС для досрочного возвращения на Землю из-за медицинского инцидента.

Экипаж состоял из российского космонавта Олега Платонова, американских астронавтов Зены Кардман и Майкла Финк, а также японского астронавта Кимии Юи.