Samsung отказалась чинить дорогую «трикладушку» по гарантии

В Южной Корее зафиксирован первый случай поломки дисплея нового складного смартфона Samsung Galaxy Z TriFold. Владелец устройства рассказал на официальном форуме Samsung, что экран смартфона вышел из строя без видимых на то причин, сообщает SamMobile.

По словам пользователя, в районе левого шарнира трехсекционного дисплея появилась вертикальная белая полоса, после чего левый сегмент экрана начал самопроизвольно включаться и отключаться. Каких-либо падений или внешних повреждений не было.

Несмотря на стоимость устройства в 3,5 млн южнокорейских вон (около 193 тыс. руб.), производитель отказался признать случай гарантийным. Компания предложила разовую скидку в размере 50% на замену дисплея, однако даже с ее учетом стоимость ремонта все равно составит немало — около 1,3 млн вон (около 70 тыс. руб.).

Появление подобных инцидентов может негативно повлиять на восприятие нового форм-фактора, особенно с учетом планов Samsung по расширению продаж Galaxy Z TriFold на рынках США и других стран.