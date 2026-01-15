Началась разработка аналога Microsoft Office от «Яндекса»

«Яндекс» зарегистрировал в Минцифры первую десктоп-версию офисного пакета «Яндекс Документы», аналоги которого — Microsoft Office и LibreOffice. В компании заявляют, что платформу создали самостоятельно на собственном движке Arcane, а новые редакторы будут поддерживать формат OOXML. Эксперты, однако, полагают, что в программе наверняка использованы компоненты с открытым исходным кодом.

Как сообщает CNews, ООО «Яндекс» внесло в реестр российского ПО Минцифры свои первые настольные приложения для Windows — текстовый и табличный редакторы. В реестре указано, что они являются аналогами иностранных офисных пакетов. Новые российские программы будут носить то же название, что и облачная версия — «Яндекс Документы».

Запись в реестр была сделана 15 декабря 2025 года. Ранее компания уже регистрировала веб-версию «Яндекс Документы» и локальную версию, работающую через «Яндекс.Браузер». В отличие от предыдущих версий, новые приложения будут устанавливаться на компьютер и работать без подключения к интернету. Десктоп-версия позволит создавать и открывать документы и таблицы, редактировать их, а также выполнять вычисления в таблицах с использованием арифметических операций и функций, сообщает Минцифры.

В пресс-службе «Яндекса» CNews сообщили, что в первом квартале 2026 года выйдут десктопные приложения «Документы» и «Таблицы» для Windows, macOS и Linux. Они будут совместимы с MS Office и смогут корректно работать даже с документами со сложным форматированием.

«На старте пользователи смогут редактировать, комментировать и рецензировать документы, а позже появится синхронизация с облаком. Десктопная версия будет развиваться параллельно с веб-версией. Программы созданы на собственной технологической платформе “Яндекса”», — отметили в пресс-службе.

Пока неясно, будут ли приложения доступны всем сразу или только для тестирования. В первой версии ИИ не будет.

Согласно данным Минцифры, десктопное ПО разработано полностью силами «Яндекса» и не требует лицензионных платежей. В компании уточнили, что редакторы построены на движке Arcane и поддерживают формат OOXML (docx, doc, xlsx, xls и др.). Скриншоты новой программы и информация о возможных соглашениях с Microsoft пока не предоставлены.

Документы компании также указывают, что все технические средства хранения исходного и объектного кода, а также средства компиляции находятся под контролем «Яндекса» и размещены в российских дата-центрах. В частности, упомянут дата-центр компании во Владимире на улице Поисковая.