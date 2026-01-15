Один QR-код — и ваш аккаунт WhatsApp* у злоумышленников: новая атака

К ссылкам «присоединиться ко встрече» в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) теперь стоит относиться с особой осторожностью. Исследователи обнаружили новую фишинговую кампанию, которая маскируется под вход в WhatsApp Web и позволяет злоумышленникам перехватывать аккаунты буквально за считаные секунды.

Выявлена новая схема угона аккаунта WhatsApp*
© РИА Новости

Судя по всему, за атакой может стоять иранская разведка. Тревогу на этой неделе поднял британский исследователь Нариман Гариб.

Он обнаружил полноценный «набор слежки», который имитирует процесс аутентификации в WhatsApp Web и выглядит максимально правдоподобно. Жертва до последнего уверена, что просто подключается к онлайн-встрече.

Сценарий атаки довольно простой, но изящный. Пользователю приходит сообщение в WhatsApp со ссылкой — например, на созвон или встречу. Переход по ней ведёт на поддельную страницу WhatsApp Web, размещённую на домене DuckDNS и запущенную на сервере с Ubuntu и nginx. На экране появляется знакомое окно входа с QR-кодом, почти неотличимое от настоящего.

Однако за кулисами страница каждую секунду обращается к серверу злоумышленника и в реальном времени подгружает QR-код из его браузерной сессии WhatsApp Web. Когда пользователь сканирует этот код, он на самом деле не входит в свой аккаунт, а привязывает его к браузеру атакующего. Как отмечает Гариб, в этот момент жертва фактически «аутентифицирует сессию злоумышленника», после чего тот получает полный доступ к перепискам и контактам.

И это только начало. Анализ показал, что фишинговый набор также запрашивает разрешения браузера, открывающие путь к глубокой слежке за устройством. Если пользователь их выдаёт, злоумышленник может удалённо включать камеру и микрофон, делать фотографии, записывать аудио и отслеживать геолокацию в реальном времени. Все эти функции управляются удалённо и могут включаться и отключаться по желанию атакующего.

По словам исследователя, кампания нацелена на пользователей за пределами Ирана, связанных с политикой, СМИ, правозащитной деятельностью и академическими исследованиями, затрагивающими страну.

Разработчики WhatsApp подчёркивают, что платформа использует встроенные механизмы защиты и не позволяет открывать ссылки от незнакомых отправителей. Компания также призывает пользователей сообщать о подобных сообщениях, чтобы команда безопасности могла оперативно реагировать на угрозы.

QR-коды давно используются в мошеннических схемах, но в этом случае ставка сделана выше обычного. Атака объединяет перехват аккаунта, живую подмену QR-кода и возможность полноценной слежки за устройством.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена