Новые данные о комете-НЛО 3I/ATLAS поразили ученых

У межзвездного объекта 3I/ATLAS ученые зафиксировали сразу три антихвоста, основной из которых простирается на 400 тысяч километров в сторону Солнца. Как отметил в беседе с aif.ru астроном и популяризатор науки Александр Киселев, даже один антихвост является редким феноменом для комет, а наличие трех — уникальный случай.

Антихвост образуется из-за специфического рассеяния солнечного света на мелких пылевых частицах, которые движутся по своей траектории. В результате с определенного ракурса наблюдателю на Земле кажется, что часть вещества направлена не от Солнца, как обычный хвост, а к нему. Киселев объяснил это явление эффектом перспективы, сравнив его со струями фонтана, которые при взгляде сбоку кажутся направленными в разные стороны.

Объект 3I/ATLAS, идентифицированный как межзвездная комета, привлекает внимание ученых с момента его открытия в июле. Согласно расчетам, это может быть древнейший из наблюдаемых объектов: моделирование указывает на возможный возраст свыше 7,5 миллиардов лет. Сейчас комета движется по гиперболической траектории в сторону Юпитера, с которым совершит безопасное сближение.

Ранее сообщалось, что межзвездный объект 3I/ATLAS, который приблизился к Земле в декабре 2025 года, может вернуться в ее окрестности после визита к спутникам других планет. Такую версию выдвинул американский популяризатор науки в своем видео на канале The Angry Astronaut.