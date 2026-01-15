Жители малонаселенных пунктов в РФ получат доступ ко всем операторам связи

Минцифры по согласованию с Минтрансом на основании предложения Роскомнадзора будет формировать перечень территорий, где операторы смогут совместно использовать аппаратуру связи, в том числе базовые станции на трассах и в населенных пунктах. Новый механизм должен упростить развертывание сетей там, где строительство инфраструктуры в одиночку экономически неэффективно.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, основная роль в отборе территорий будет отведена Роскомнадзору. Ведомство будет ежегодно - до 1 мая - формировать предложения о включении населенных пунктов и участков трасс в перечень и отправлять в Минцифры.

При этом ведомство должно оценивать, возможно ли обеспечить связь не менее чем на двух третях территории за счет совместного использования оборудования. После этого информация будет отправлена крупнейшим операторам связи, которые в течение 30 дней будут должны подтвердить возможность совместного использования оборудования.

В пресс-службе Минцифры рассказали, что в сельских поселениях и на отдельных участках автомобильных дорог часто имеется покрытие базовых станций только одного или двух операторов связи. При этом абоненты других операторов на этой территории не имеют доступа к мобильной связи и интернету. Это затрудняет работу экстренных служб, командированных сотрудников, лишает гостей сельского поселения и участников дорожного движения возможности полноценно общаться и пользоваться сервисами.

Теперь в населенных пунктах с численностью до тысячи человек и на участках федеральных автодорог будут оказывать услуги все четыре крупных оператора. Участники дорожного движения не будут страдать от отсутствия привычной связи своего оператора, а у жителей населенных пунктов будет больше выбора тарифных планов.

Также операторы минимизируют затраты при решении задачи покрытия участков дорог с невысокой интенсивностью движения. Так, совместное использование инфраструктуры позволит операторам быстрее и эффективнее выполнять обязательства по покрытию федеральных автотрасс и малых населенных пунктов.

В пресс-службе МТС отмечают, что этот механизм будет наиболее востребован на удаленных и малонаселенных территориях, где строительство инфраструктуры связи сопряжено с большими затратами. При этом операторы по взаимной договоренности давно практикуют совместное использование сети радиодоступа при покрытии автотрасс, при реализации других транспортных, инфраструктурных и социальных проектов.

В пресс-службе "Мегафона" рассказали, что у операторов уже внедрена практика совместного развития инфраструктуры. Определение приоритетных локаций, где необходимо обеспечить присутствие связи всех крупных игроков, в конечном итоге повысит доступность услуг для пользователей. В частности, взаимодействие между операторами приведет к ускорению строительства либо расширению сетей связи на тех территориях, где есть сложности с возведением инфраструктуры.